    3. září 2025  13:27
    Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval před masivním shromažďováním ruských ozbrojených sil a zdůraznil, že jejich cílem nejsou vojenské přehlídky, ale nasazení na Ukrajině či případně i jinde.  

    Ruské strategické raketové síly | foto: mil.ru

    „Hrozba ze strany Ruska se každým dnem zvyšuje. Nebuďme v tomto ohledu naivní,“ prohlásil Mark Rutte na tiskové konferenci s lucemburským premiérem Lucem Friedenem.

    Rutte dodal, že někteří spojenci se možná cítí v bezpečí jen proto, že jsou geograficky vzdálenější, ale připomněl, že všichni členové Aliance čelí přímému ohrožení moderní ruskou raketovou technologií. Zdůraznil proto nutnost udržovat silnou obranu a věrohodné odstrašení a apeloval na posílení schopností i početních stavů ozbrojených sil v celém prostoru NATO.

    Šéf Aliance zároveň poděkoval Lucembursku za jeho závazek zapojit se do programu NATO na podporu Ukrajiny. V rámci nové iniciativy s názvem „Seznam prioritních požadavků Ukrajiny“ (PURL) dodávají spojenci základní americké zbraně přímo na Ukrajinu, přičemž financování zajišťují členské státy NATO.

    Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)

    aam; natoaktual.cz

