„Hrozba ze strany Ruska se každým dnem zvyšuje. Nebuďme v tomto ohledu naivní,“ prohlásil Mark Rutte na tiskové konferenci s lucemburským premiérem Lucem Friedenem.
Rutte dodal, že někteří spojenci se možná cítí v bezpečí jen proto, že jsou geograficky vzdálenější, ale připomněl, že všichni členové Aliance čelí přímému ohrožení moderní ruskou raketovou technologií. Zdůraznil proto nutnost udržovat silnou obranu a věrohodné odstrašení a apeloval na posílení schopností i početních stavů ozbrojených sil v celém prostoru NATO.
Šéf Aliance zároveň poděkoval Lucembursku za jeho závazek zapojit se do programu NATO na podporu Ukrajiny. V rámci nové iniciativy s názvem „Seznam prioritních požadavků Ukrajiny“ (PURL) dodávají spojenci základní americké zbraně přímo na Ukrajinu, přičemž financování zajišťují členské státy NATO.
Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)