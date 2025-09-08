natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte ocenil český přínos pro obranu a podporu Ukrajiny

    8. září 2025  18:51
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte navštívil Českou republiku, kde jednal s premiérem Petrem Fialou o plnění závěrů červnového summitu v Haagu.  

    ilustrační foto. | foto: NATO Photos

     Hlavními tématy byla otázka navyšování obranných rozpočtů, rozvoj obranného průmyslu a pokračující podpora Ukrajiny.

    „Česko je spolehlivým spojencem, významně přispívá k odstrašení a obraně NATO,“ uvedl Rutte. Připomněl českou účast na aliančních misích i silný zbrojní průmysl.

    Rutte zdůraznil zejména českou iniciativu v oblasti dodávek munice pro Ukrajinu, kterou označil za úspěšnou. Spolu s Fialou se virtuálně zapojil do jednání světových lídrů o bezpečnostních zárukách pro Kyjev, jež mají doplnit silné ukrajinské ozbrojené síly. V Praze vystoupil také na konferenci Prague Defence Summit pořádané Mezinárodním institutem pro strategická studia, kde zdůraznil jednotu všech 32 členských států Aliance a nutnost udržet jejich vojenskou převahu.

    Zdroj: NATO(Brusel)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media