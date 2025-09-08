Hlavními tématy byla otázka navyšování obranných rozpočtů, rozvoj obranného průmyslu a pokračující podpora Ukrajiny.
„Česko je spolehlivým spojencem, významně přispívá k odstrašení a obraně NATO,“ uvedl Rutte. Připomněl českou účast na aliančních misích i silný zbrojní průmysl.
Rutte zdůraznil zejména českou iniciativu v oblasti dodávek munice pro Ukrajinu, kterou označil za úspěšnou. Spolu s Fialou se virtuálně zapojil do jednání světových lídrů o bezpečnostních zárukách pro Kyjev, jež mají doplnit silné ukrajinské ozbrojené síly. V Praze vystoupil také na konferenci Prague Defence Summit pořádané Mezinárodním institutem pro strategická studia, kde zdůraznil jednotu všech 32 členských států Aliance a nutnost udržet jejich vojenskou převahu.
Zdroj: NATO(Brusel)