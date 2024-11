Vyzdvihl zejména skutečnost, že Polsko v tuto chvíli přispívá přes 4 % HDP na obranu, což ho činí největším přispěvatelem na obranu v Alianci.

„To vysílá jasný signál nejen našim protivníkům, ale také Spojeným státům americkým, že Evropa chápe, že musí dělat více pro zajištění společné bezpečnosti,“ uvedl Rutte po setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Podle Dudy je zvýšení výdajů na obranu v rámci NATO dlouhodobá nutnost. „Ruský imperialismus se znovu zrodil. NATO musí udělat vše proto, aby se mohlo bránit,“ uvedl při společném výstupu s Ruttem prezident Duda.

Rutte se setkal i s polským premiérem Donaldem Tuskem. „Cením si vaší pevné podpory Ukrajiny,“ prohlásil Rutte po schůzce s Tuskem. „Mělo by být běžným principem, že jakákoliv rozhodnutí týkající se války na Ukrajině by měla být přijímána za účasti zemí východního křídla NATO, ale především samotné Ukrajiny. Neměla by být přijímána žádná rozhodnutí o Ukrajině bez Ukrajiny,“ zdůraznil Tusk v projevu.

Je to zřejmá narážka a kritika lídrů USA, Velké Británie, Francie a Německa poté, co se sešli v Berlíně k diskuzi o válce na Ukrajině, aniž by pozvali své polské a ukrajinské protějšky.

Zdroj: Notes from Poland (Polsko)