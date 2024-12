„Dnes vás žádám o podporu, je třeba rychle jednat. Abychom ochránili naši svobodu, prosperitu a způsob života, musíme naslouchat vašim hlasům. Řekněte svým politikům, že dnes souhlasíte s obětováním části svého pohodlí, abychom zítra zůstali v bezpečí,“ prohlásil Rutte během projevu v Bruselu na akci pořádané think-tankem Carnegie Europe.

Evropané tvoří 10 % světové populace a utrácí 50 % svých výdajů na sociálním zabezpečení. Podle Rutteho máme v tomto ohledu prostor pro manévrování. Rutte věří, že je zásadní a férové vést o zvýšení výdajů na obranu veřejnou debatu.

„Pokud by se lidé rozhodli, že nejsou ochotni to udělat a akceptují riziko, že válka by mohla přijít i sem, pak to alespoň uděláme vědomě. Nemyslím si, že to ale bude výsledek,“ uvedl Rutte.

Spojenci NATO vedou dlouhodobou debatu o zvýšení výdajů na obranu ze současných 2 % HDP. Rozhodnutí by mělo přijít v létě 2025. Mezitím Rusko do konce roku 2025 vynaloží na obranu 7 až 8 % svého HDP.

„Nejsme ve válce, ale rozhodně nejsme ani v míru,“ upozornil Rutte.

Zdroj: Euronews (Francie)