natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte: Zvýšená podpora Ukrajině je nezbytná

    25. února 2026  18:56
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte zdůraznil potřebu dlouhodobé a posílené podpory Ukrajině.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Konflikt si letos připomíná čtvrté výročí. Rutte na vzpomínkové akci v sídle NATO v Bruselu uvedl, že se Aliance sešla, aby si připomněla další tragické výročí.

    Rutte zopakoval, že NATO stojí při Ukrajině od začátku invaze a bude v tom pokračovat i navzdory přetrvávajícím výzvám. „Je nezbytné, aby Ukrajina i nadále dostávala vojenskou, finanční a humanitární pomoc, kterou potřebuje,“ zdůraznil. Podle něj je tato podpora klíčová pro schopnost Kyjeva bránit se ruským útokům a udržet frontovou linii.

    Rutte zároveň poukázal na nutnost silných ukrajinských ozbrojených sil a důvěryhodných bezpečnostních záruk od partnerů — včetně Evropy, Kanady a Spojených států — po skončení bojů, aby bylo možné zajistit trvalý mír. Takové záruky by podle něj poskytly stabilitu potřebnou pro obnovu Ukrajiny a její dlouhodobou prosperitu.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media