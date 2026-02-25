Konflikt si letos připomíná čtvrté výročí. Rutte na vzpomínkové akci v sídle NATO v Bruselu uvedl, že se Aliance sešla, aby si připomněla další tragické výročí.
Rutte zopakoval, že NATO stojí při Ukrajině od začátku invaze a bude v tom pokračovat i navzdory přetrvávajícím výzvám. „Je nezbytné, aby Ukrajina i nadále dostávala vojenskou, finanční a humanitární pomoc, kterou potřebuje,“ zdůraznil. Podle něj je tato podpora klíčová pro schopnost Kyjeva bránit se ruským útokům a udržet frontovou linii.
Rutte zároveň poukázal na nutnost silných ukrajinských ozbrojených sil a důvěryhodných bezpečnostních záruk od partnerů — včetně Evropy, Kanady a Spojených států — po skončení bojů, aby bylo možné zajistit trvalý mír. Takové záruky by podle něj poskytly stabilitu potřebnou pro obnovu Ukrajiny a její dlouhodobou prosperitu.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)