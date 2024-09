Po dlouhých 13 letech v čele nizozemské vlády může Rutte uplatnit své bohaté zkušenosti v diplomacii a ve vedení koalice pro vedení 32 členských zemí NATO. Během své sólo kampaně po odchodu z pozice premiéra si Rutte dokázal získat podporu klíčových lídrů, včetně amerického prezidenta Joea Bidena.

Největší napětí při získávání důvěry zřejmě panovalo s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým si Rutte dlouhodobě nerozumí. Rutteho liberální politika a Orbánův neliberální přístup je v minulosti často stavěl proti sobě a aby dostal Orbánovu podporu, musel slíbit, že se Maďarsko nebude muset účastnit aktivit na podporu Ukrajiny.

Rutteho největší výzvou bude sladit zájmy všech členských států Aliance, a to zejména v době neustále rostoucí hrozby ze strany Ruska a možného návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Kromě politických a diplomatických výzev se bude muset nový generální tajemník přizpůsobit životu v centru pozornosti NATO. Jako ještě nizozemský premiér byl velmi známý tím, že do své kanceláře jezdil na kole.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)