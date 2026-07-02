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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte: Německo je dnes vzorem pro NATO

    2. července 2026  18:19
    Německo, které bylo v minulosti opozdilcem ve výdajích na obranu, je dnes lídrem mezi evropskými spojenci v Alainci, uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte.  

    Cvičení německého Bundeswehru | foto: @Bw_Einsatz

    „Německo vede a Německo plní, co slíbilo,“ prohlásil Rutte na tiskové konferenci po boku německého kancléře Friedricha Merze a ministra obrany Borise Pistoria.

    Rutte ocenil německý cíl vynakládat na obranu 3,5 % hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2029, tedy o šest let dříve než stanovuje dohodnutý cíl NATO. Plán označil za „mimořádný úspěch, který vyžaduje politickou odvahu, odhodlání a přesvědčení“.

    Generální tajemník dále ocenil rostoucí roli Berlína v rámci NATO. Důkazem je mimo jiné to, že německo-nizozemský sbor převzal odpovědnost za nové velitelství NATO pro Estonsko a Lotyšsko a za tankovou brigádu v Litvě.

    Německo pracuje na přestavbě svého obranného sektoru, přičemž na obranné investice v příštích letech vyčlenilo přes 500 miliard eur. Kromě toho země zvažuje zavedení povinné vojenské služby, pokud by dobrovolné nábory nesplnily stanovený cíl.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    rku; natoaktual.cz

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