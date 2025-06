Rutte zároveň vyzval západní spojence k výrazně vyšším investicím do jejich ozbrojených sil.

Rutte uvedl, že očekává dohodu členských států na nadcházejícím summitu v Haagu, kde by se měli spojenci zavázat k tomu, že budou na obranu vydávat až 5 % HDP. Tento návrh by měl představovat nový ambiciózní cíl pro obranné rozpočty členských zemí. Navržená struktura výdajů počítá s tím, že 3,5 % by bylo určeno na tzv. silovou obranu (např. zbraně, technika, vojáci) a 1,5 % na širší bezpečnostní oblasti, včetně kybernetické obrany. Rutte však nestanovil konkrétní termín, kdy by měli spojenci tohoto cíle dosáhnout.

Tento návrh je vnímán jako kompromisní snaha vyjít vstříc požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO za nízké obranné výdaje.

Zdroj: BBC(Velká Británie)