Situace na frontě se podle Rutteho nevyvíjí podle očekávání, Rusko za své územní zisky ale platí velmi vysokou cenu – denně ztrácí tisíc až 1 500 vojáků, kteří jsou zabiti nebo vážně zraněni. Ruttovy výroky o mírových jednáních přicházejí krátce poté, co prezident Spojených států amerických Donald Trump oznámil, že jeho tým již vede rozhovory s Ruskem o ukončení války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to reagoval slovy, že jednat o Ukrajině bez její účasti je nebezpečné. Trump by se podle něho měl nejprve setkat s ním, aby společně vytvořili společný plán příměří, než budou jednat s Ruskem.

Zdroj: Kyiv Independent (Ukrajina)