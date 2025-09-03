V červnu se členské státy NATO dohodly na navýšení obranných výdajů na 5 % hrubého domácího produktu (HDP), tedy celkové hodnoty zboží a služeb vyrobených v dané zemi.
Rutte však na tiskové konferenci po boku lucemburského premiéra a ministra obrany uvedl, že 3,5% podíl Lucemburska na základních obranných výdajích v rámci celkového 5% cíle se měří ve vztahu k hrubému národnímu důchodu (HND), což představuje součet domácí a zahraniční přidané hodnoty nárokované rezidenty.
Tento zvláštní režim byl dohodnut už před dvěma lety za Rutteho předchůdce Jense Stoltenberga. Na konci roku 2023 Stoltenberg novinářům vysvětlil, že lucemburská ekonomika je výjimečná tím, že mnoho lidí sice pracuje a přispívá k HDP v zemi, ale své příjmy utrácí v sousedních státech.
Zdroj: Euractiv(Belgie)