Vystoupil v Evropském parlamentu v Bruselu v době, kdy se po napětí kolem Grónska znovu objevují výzvy, aby Evropa snížila svou vojenskou závislost na Washingtonu. Krizi vyvolal americký prezident Donald Trump, když pohrozil převzetím autonomního dánského území, než po jednáních s Ruttem od záměru ustoupil.
„Pokud si tu někdo znovu myslí, že Evropská unie, nebo Evropa jako celek, se může bránit bez USA – tak si dál sněte. Nemůže,“ řekl Rutte zákonodárcům v Evropském parlamentu. Uvedl, že by evropské státy musely zdvojnásobit výdaje na obranu z pětiprocentního cíle NATO na deset procent a investovat miliardy a miliardy do jaderných zbraní. „Přišli byste o konečného garanta naší svobody, kterým je americký jaderný deštník,“ uvedl Rutte. „Takže, hodně štěstí,“ dodal.
Zároveň zdůraznil, že závazek USA k článku 5 NATO zůstává, i když Washington očekává vyšší evropské výdaje na obranu. Odmítl i myšlenku samostatné evropské obranné síly, která by nahradila americké jednotky, s tím, že by to situaci jen zkomplikovalo. K otázce Grónska uvedl, že NATO má převzít větší odpovědnost za obranu Arktidy, ale jednání o americké přítomnosti jsou na dánských a grónských úřadech. Připomněl také oběti spojenců v Afghánistánu a uvedl, že USA si jejich přínosu váží.
