    20. srpna 2025  11:42
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte oznámil, že třicet zemí pracuje na rámci bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

     Podle něj se mají uplatnit po uzavření příměří, nebo ještě lépe po mírové dohodě. Zdůraznil také, že do iniciativy se nově zapojí i Spojené státy americké.

    „Pod vedením britského premiéra Keira Starmera a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nyní třicet zemí, včetně Japonska a Austrálie, pracuje na tomto konceptu,“ uvedl Rutte po jednání v Bílém domě, kde se sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími evropskými lídry. Dodal, že detaily amerického zapojení budou upřesněny v příštích dnech.

    Rutte zároveň informoval, že Trump po telefonátu s Vladimirem Putinem dosáhl dohody o přípravě setkání mezi Putinem a Zelenským před plánovaným trilaterálním summitem. Zdůraznil však, že otázka územních ústupků nebyla ve Washingtonu projednávána a že členství Ukrajiny v NATO není součástí současných rozhovorů.

    „Oficiální postoj Aliance od summitu v roce 2024 je, že cesta Ukrajiny do NATO je nevratná,“ dodal Rutte.

    Zdroj: Anadolu Agency(Turecko)

    natoaktual.cz

