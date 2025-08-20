Podle něj se mají uplatnit po uzavření příměří, nebo ještě lépe po mírové dohodě. Zdůraznil také, že do iniciativy se nově zapojí i Spojené státy americké.
„Pod vedením britského premiéra Keira Starmera a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nyní třicet zemí, včetně Japonska a Austrálie, pracuje na tomto konceptu,“ uvedl Rutte po jednání v Bílém domě, kde se sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími evropskými lídry. Dodal, že detaily amerického zapojení budou upřesněny v příštích dnech.
Rutte zároveň informoval, že Trump po telefonátu s Vladimirem Putinem dosáhl dohody o přípravě setkání mezi Putinem a Zelenským před plánovaným trilaterálním summitem. Zdůraznil však, že otázka územních ústupků nebyla ve Washingtonu projednávána a že členství Ukrajiny v NATO není součástí současných rozhovorů.
„Oficiální postoj Aliance od summitu v roce 2024 je, že cesta Ukrajiny do NATO je nevratná,“ dodal Rutte.
