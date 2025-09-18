natoaktual.cz

    18. září 2025  20:48
    Generální tajemník NATO Mark Rutte přivítal v bruselském sídle Aliance albánského premiéra Ediho Ramu.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

     Tiranu, navzdory její velikosti, označil za věrného spojence. „Albánie je věrným spojencem. Letos dosáhne 2 % výdajů na obranu, což je velký závazek,“ uvedl Rutte a doplnil, že země rovněž rozvíjí svůj obranný průmysl prostřednictvím státních podniků.

    Premiér Rama zdůraznil ambice Albánie více přispívat k Alianci a oznámil plány na oživení vojenského průmyslu a výstavbu nového vojenského přístavu v Porto Romano. Vyjádřil také zájem o připojení se k programu EU SAFE (Security Action for Europe), který rozšiřuje bezpečnostní spolupráci za hranice Evropské unie.

    Program SAFE, schválený vedoucími představiteli EU v květnu, poskytuje dlouhodobé úvěry za konkurenceschopné ceny s cílem urychlit naléhavé zakázky na obranu. Je součástí plánu Evropské komise ReArm Europe/Readiness 2030, jehož cílem je mobilizovat výdaje na obranu ve výši přes 800 miliard eur. Zatímco půjčky budou k dispozici pouze členským státům EU, Ukrajina a země EHP (Evropský hospodářský prostor) budou mít možnost účastnit se společného zadávání veřejných zakázek.

    Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)

    ass; natoaktual.cz

