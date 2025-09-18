Tiranu, navzdory její velikosti, označil za věrného spojence. „Albánie je věrným spojencem. Letos dosáhne 2 % výdajů na obranu, což je velký závazek,“ uvedl Rutte a doplnil, že země rovněž rozvíjí svůj obranný průmysl prostřednictvím státních podniků.
Premiér Rama zdůraznil ambice Albánie více přispívat k Alianci a oznámil plány na oživení vojenského průmyslu a výstavbu nového vojenského přístavu v Porto Romano. Vyjádřil také zájem o připojení se k programu EU SAFE (Security Action for Europe), který rozšiřuje bezpečnostní spolupráci za hranice Evropské unie.
Program SAFE, schválený vedoucími představiteli EU v květnu, poskytuje dlouhodobé úvěry za konkurenceschopné ceny s cílem urychlit naléhavé zakázky na obranu. Je součástí plánu Evropské komise ReArm Europe/Readiness 2030, jehož cílem je mobilizovat výdaje na obranu ve výši přes 800 miliard eur. Zatímco půjčky budou k dispozici pouze členským státům EU, Ukrajina a země EHP (Evropský hospodářský prostor) budou mít možnost účastnit se společného zadávání veřejných zakázek.
Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)