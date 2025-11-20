Úřady evidují desítky pohřešovaných, celé rodiny se podle ministra Ihora Klymenka stále nepodařily najít. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že záchranáři pokračují v prohledávání trosek a varoval, že počet obětí může stoupnout.
Útok vyvolal reakci sousedních států: Rumunsko vyslalo dvojici Eurofighterů i stíhačky F-16 poté, co ruský dron narušil jeho vzdušný prostor. Polsko rovněž aktivovalo své i spojenecké letouny a dočasně uzavřelo letiště v Řešově a Lublinu. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci vypálilo stovky dronů a desítky raket, přičemž obytné budovy v Ternopilu pravděpodobně zasáhla řízená střela Ch-101.
Úder přišel krátce poté, co Zelenskyj dorazil do Turecka, kde se snaží oživit jednání o výměně zajatců a o mírových iniciativách. Mezitím Spojené státy potvrdily možný prodej vybavení pro modernizaci systému Patriot.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení čtyř raket ATACMS nad Voroněží, které podle Moskvy představují eskalaci konfliktu. Útoky na energetickou infrastrukturu navíc zanechaly bez proudu řadu ukrajinských regionů.
Zdroj: CNN (USA)