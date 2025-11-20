natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Ruský útok na západní Ukrajinu zasáhl obytné domy, zemřelo nejméně 26 lidí

    20. listopadu 2025  15:08
    Ruské vzdušné údery v noci zasáhly dva bytové domy ve městě Ternopil, kde podle ukrajinského ministerstva vnitra přišlo o život nejméně šestadvacet lidí včetně tří dětí a téměř sto dalších utrpělo zranění.  

    ilustrační foto. | foto: sociální média/@SESU_UA

    Úřady evidují desítky pohřešovaných, celé rodiny se podle ministra Ihora Klymenka stále nepodařily najít. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že záchranáři pokračují v prohledávání trosek a varoval, že počet obětí může stoupnout.

    Útok vyvolal reakci sousedních států: Rumunsko vyslalo dvojici Eurofighterů i stíhačky F-16 poté, co ruský dron narušil jeho vzdušný prostor. Polsko rovněž aktivovalo své i spojenecké letouny a dočasně uzavřelo letiště v Řešově a Lublinu. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci vypálilo stovky dronů a desítky raket, přičemž obytné budovy v Ternopilu pravděpodobně zasáhla řízená střela Ch-101.

    Úder přišel krátce poté, co Zelenskyj dorazil do Turecka, kde se snaží oživit jednání o výměně zajatců a o mírových iniciativách. Mezitím Spojené státy potvrdily možný prodej vybavení pro modernizaci systému Patriot.

    Ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení čtyř raket ATACMS nad Voroněží, které podle Moskvy představují eskalaci konfliktu. Útoky na energetickou infrastrukturu navíc zanechaly bez proudu řadu ukrajinských regionů.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst;

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

