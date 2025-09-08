natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Největší ruský nálet zasáhl budovu ukrajinské vlády

    8. září 2025  18:48
    Rusko podniklo dosud největší letecký útok na Ukrajinu, při němž poprvé zasáhlo budovu kabinetu ministrů v Kyjevě.  

    ilustrační foto. | foto: @DefenceU

    Útok si vyžádal nejméně tři mrtvé, včetně matky s dítětem, a desítky zraněných. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o úmyslný zločin, který má prodlužovat válku místo hledání diplomatického řešení.

    Premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenko potvrdila poškození vládní budovy a vyzvala k zesílení sankcí proti ruské energetice. „Poprvé byla vládní budova poškozena nepřátelským útokem, a to střecha a horní patra. Budovy obnovíme, ale ztracené životy už se vrátit nedají,“ uvedla Svyrydenko.

    Ukrajinská armáda oznámila, že Moskva nasadila přes 800 dronů a třináct raket, z nichž většinu se podařilo sestřelit. Přesto došlo k rozsáhlým škodám v Kyjevě, Oděse, Charkově či Záporoží, kde hořely obytné domy a desítky civilistů utrpěly zranění. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že oběťmi se stala i starší žena v krytu a další obyvatelé hlavního města. Podle svědků se lidé v noci shromažďovali na ulicích a sledovali zásahy hasičů v hořících budovách.

    Mezinárodní reakce byla rychlá. Prezident Spojených států amerických Donald Trump oznámil, že je připraven spustit druhou fázi sankcí proti Rusku. Premiér Velké Británie Keir Starmer označil útoky za zbabělé a francouzský prezident Emmanuel Macron se Zelenským koordinoval diplomatické kroky.

    Podle šéfa ukrajinské vojenské správy v Kyjevě šlo o úmyslné údery na civilní cíle, což podle Kyjeva potvrzuje, že Moskva nemá zájem o mír.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media