Útok si vyžádal nejméně tři mrtvé, včetně matky s dítětem, a desítky zraněných. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o úmyslný zločin, který má prodlužovat válku místo hledání diplomatického řešení.
Premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenko potvrdila poškození vládní budovy a vyzvala k zesílení sankcí proti ruské energetice. „Poprvé byla vládní budova poškozena nepřátelským útokem, a to střecha a horní patra. Budovy obnovíme, ale ztracené životy už se vrátit nedají,“ uvedla Svyrydenko.
Ukrajinská armáda oznámila, že Moskva nasadila přes 800 dronů a třináct raket, z nichž většinu se podařilo sestřelit. Přesto došlo k rozsáhlým škodám v Kyjevě, Oděse, Charkově či Záporoží, kde hořely obytné domy a desítky civilistů utrpěly zranění. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že oběťmi se stala i starší žena v krytu a další obyvatelé hlavního města. Podle svědků se lidé v noci shromažďovali na ulicích a sledovali zásahy hasičů v hořících budovách.
Mezinárodní reakce byla rychlá. Prezident Spojených států amerických Donald Trump oznámil, že je připraven spustit druhou fázi sankcí proti Rusku. Premiér Velké Británie Keir Starmer označil útoky za zbabělé a francouzský prezident Emmanuel Macron se Zelenským koordinoval diplomatické kroky.
Podle šéfa ukrajinské vojenské správy v Kyjevě šlo o úmyslné údery na civilní cíle, což podle Kyjeva potvrzuje, že Moskva nemá zájem o mír.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)