Střela zasáhla jídelnu během oběda a znamenala jeden z nejtěžších úderů na cizince od začátku války. Mezi oběťmi byli noví rekruti z USA, Kolumbie, Tchaj-wanu či Dánska. Podle očitých svědků si útok vyžádal až patnáct mrtvých a přes sto zraněných, následné exploze vyvolalo i zasažené skladiště munice.
Americký dobrovolník uvedl, že před výbuchem nezazněl letecký poplach a v okolí chyběly lékárničky. Laxní bezpečnost tábora byla podle některých vojáků problémem již dříve, problematické bylo zejména shromažďování vojáků na společná jídla. Podobné útoky na shromážděné vojáky se v minulosti odehrály i jinde – například v roce 2022 na základně v Javorivu nebo loni v Poltavě, kde zahynulo přes padesát kadetů a vojáků.
Vrchní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj nařídil, aby výcvik probíhal co nejvíce v podzemních krytech a aby vojáci okamžitě reagovali na poplachy. Incident znovu otevřel otázku, zda nejsou rekruti na výcvikových místech vystavováni zbytečnému riziku.
Zdroj: The New York Times(USA)