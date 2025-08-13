Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Ruský útok na ukrajinský výcvikový tábor zabil desítky zahraničních rekrutů

13. srpna 2025  16:54
Při raketovém útoku ruské armády na výcvikový tábor u Kropyvnyckého zahynulo koncem července nejméně dvanáct zahraničních dobrovolníků sloužících v ukrajinské armádě.  

ilustrační foto. | foto: Defence_U

 Střela zasáhla jídelnu během oběda a znamenala jeden z nejtěžších úderů na cizince od začátku války. Mezi oběťmi byli noví rekruti z USA, Kolumbie, Tchaj-wanu či Dánska. Podle očitých svědků si útok vyžádal až patnáct mrtvých a přes sto zraněných, následné exploze vyvolalo i zasažené skladiště munice.

Americký dobrovolník uvedl, že před výbuchem nezazněl letecký poplach a v okolí chyběly lékárničky. Laxní bezpečnost tábora byla podle některých vojáků problémem již dříve, problematické bylo zejména shromažďování vojáků na společná jídla. Podobné útoky na shromážděné vojáky se v minulosti odehrály i jinde – například v roce 2022 na základně v Javorivu nebo loni v Poltavě, kde zahynulo přes padesát kadetů a vojáků.

Vrchní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj nařídil, aby výcvik probíhal co nejvíce v podzemních krytech a aby vojáci okamžitě reagovali na poplachy. Incident znovu otevřel otázku, zda nejsou rekruti na výcvikových místech vystavováni zbytečnému riziku.

Zdroj: The New York Times(USA)

vst; natoaktual.cz

