Norská armáda uvedla, že letoun byl zaznamenán nad Barentsovým mořem a letěl s vypnutým transpondérem. Norsko proto vyslalo dvě stíhačky F-35 ze základny Evenes, které letoun identifikovaly a sledovaly podél norského pobřeží.
Ruské letadlo se pohybovalo v oblasti, kde probíhá alianční cvičení Cold Response, do něhož je zapojeno čtrnáct členských států NATO. Podle norských úřadů letoun strávil několik hodin v prostoru cvičení, než se vrátil na Kolský poloostrov. Norská armáda uvedla, že podobné lety pravděpodobně slouží ke sledování aktivit spojeneckých sil během cvičení.
Zdroj: The Barents Observer (Norsko)