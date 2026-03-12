    Ruské průzkumné letadlo letělo několik hodin v oblasti cvičení NATO

    12. března 2026  17:52
    Ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20M z letecké základny Severomorsk-1 operoval nad Norským mořem a doletěl až do oblasti u souostroví Lofoty.  

    Ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20 | foto: Wikimedia, Kirill Naumenko

    Norská armáda uvedla, že letoun byl zaznamenán nad Barentsovým mořem a letěl s vypnutým transpondérem. Norsko proto vyslalo dvě stíhačky F-35 ze základny Evenes, které letoun identifikovaly a sledovaly podél norského pobřeží.

    Ruské letadlo se pohybovalo v oblasti, kde probíhá alianční cvičení Cold Response, do něhož je zapojeno čtrnáct členských států NATO. Podle norských úřadů letoun strávil několik hodin v prostoru cvičení, než se vrátil na Kolský poloostrov. Norská armáda uvedla, že podobné lety pravděpodobně slouží ke sledování aktivit spojeneckých sil během cvičení.

    Zdroj: The Barents Observer (Norsko)

    dkr; natoaktual.cz

