BBC celkově potvrdila jména téměř 160 000 lidí, kteří padli na straně Ruska ve válce na Ukrajině.
Předpokládá se však, že skutečný počet obětí je výrazně vyšší. Vojenští experti, s nimiž BBC údaje konzultovala, odhadují, že analýza hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může zachycovat zhruba 45–65 % celkových ztrát.
To by znamenalo, že počet ruských úmrtí by se mohl pohybovat přibližně mezi 243 000 a 352 000.
Data BBC zároveň ukazují, že většina Rusů padlých na frontě v roce 2025 neměla na začátku plnohodnotné války s armádou nic společného. Od krvavé bitvy o Avdijivku (říjen 2023) však soustavně roste podíl obětí mezi tzv. „dobrovolníky“ – tedy těmi, kteří od začátku invaze sami podepsali kontrakt.
Zdá se, že právě oni dnes tvoří většinu nových rekrutů, na rozdíl od profesionálních vojáků, kteří sloužili už před invazí, nebo těch, kteří byli povoláni v rámci mobilizace. Zatímco před rokem tvořili dobrovolníci asi 15 % úmrtí, v roce 2025 už připadá na tuto skupinu zhruba každá třetí oběť.
Zdroj: BBC(Velká Británie)