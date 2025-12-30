natoaktual.cz

    Ruské ztráty na Ukrajině rostou rychleji než kdy dříve

    30. prosince 2025  20:03
    Analýza BBC naznačuje, že ruské ztráty ve válce s Ukrajinou za posledních deset měsíců rostou rychleji než kdykoli dříve od zahájení invaze v roce 2022. V roce 2025, kdy se pod tlakem administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zintenzivnilo mírové úsilí, se v ruských zdrojích objevilo o 40 % více nekrologů vojáků než ve stejném období předchozího roku.  

    Zničená ruská technika u Vuhledaru | foto: @ng_ukraine

    BBC celkově potvrdila jména téměř 160 000 lidí, kteří padli na straně Ruska ve válce na Ukrajině.

    Předpokládá se však, že skutečný počet obětí je výrazně vyšší. Vojenští experti, s nimiž BBC údaje konzultovala, odhadují, že analýza hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může zachycovat zhruba 45–65 % celkových ztrát.

    To by znamenalo, že počet ruských úmrtí by se mohl pohybovat přibližně mezi 243 000 a 352 000.

    Data BBC zároveň ukazují, že většina Rusů padlých na frontě v roce 2025 neměla na začátku plnohodnotné války s armádou nic společného. Od krvavé bitvy o Avdijivku (říjen 2023) však soustavně roste podíl obětí mezi tzv. „dobrovolníky“ – tedy těmi, kteří od začátku invaze sami podepsali kontrakt.

    Zdá se, že právě oni dnes tvoří většinu nových rekrutů, na rozdíl od profesionálních vojáků, kteří sloužili už před invazí, nebo těch, kteří byli povoláni v rámci mobilizace. Zatímco před rokem tvořili dobrovolníci asi 15 % úmrtí, v roce 2025 už připadá na tuto skupinu zhruba každá třetí oběť.

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

