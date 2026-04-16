natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Britská rozvědka: ruské ztráty rostou, nábor nestačí

    16. dubna 2026  14:08
    Britský ministr obrany John Healey uvedl, že mezinárodní vojenská podpora má přímý dopad na situaci na frontě.  

    Zničená ruská technika u Vuhledaru | foto: @ng_ukraine

    Ukrajinské síly v březnu zničily rekordních 33 000 ruských dronů, což podle něj přispělo k výraznému zvýšení ruských ztrát, které vzrostly téměř o třetinu.

    Podle Healeyho ruská armáda už čtyři měsíce po sobě ztrácí více vojáků, než je schopna naverbovat. Tento vývoj přičítá účinné strategii ukrajinských sil, která zároveň pomáhá snižovat ztráty na ukrajinské straně.

    Ministr zároveň uvedl, že Rusko spoléhá na odvedení mezinárodní pozornosti k jiným konfliktům, zatímco pokračuje v útocích na ukrajinské civilisty a infrastrukturu pomocí dronů a raket.

    Současně Ukrajina a Německo uzavřely obrannou dohodu v hodnotě čtyř miliard eur, která zahrnuje dodávky systémů protivzdušné obrany Patriot a IRIS-T i podporu výroby dronů, s cílem posílit obranu ukrajinských měst a infrastruktury.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    dkr; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media