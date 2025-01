Smlouva o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF) podepsána roku 1987, zakazovala USA a Sovětskému svazu vlastnit, vyrábět nebo zkoušet pozemní rakety s dosahem 500 až 5 500 km. USA od ní odstoupily v roce 2019, protože Rusko dohodu porušilo vývojem raketového systém Novator 9M729. Rusko poté jednostranně vyhlásilo moratorium na šíření těchto zbraní, ale nyní naznačuje, že by tento závazek mohlo zrušit. Důvodem by měly být provokace USA, které oznámily plány na umístění pokročilých raketových systémů v Německu do roku 2026. Německo tento krok uvítalo.

USA a Rusko se vzájemně obviňují z provokací. Někteří experti se domnívají, že zánik smlouvy INF může rozpoutat nové zbrojní závody. Rusko v současnosti disponuje největší zásobou jaderných zbraní na světě. Moskva si vyhrazuje právo na jejich použití v případě ohrožení své existence. Situace zvyšuje napětí a může mít zásadní dopad na evropskou bezpečnost.

Zdroj: Caspian News (Ázerbajdžán)