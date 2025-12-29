Podle vyšetřování měli vojáci z jedné mechanizované brigády obsadit pozice, které předtím bez povolení opustila jiná jednotka. Na místě je však již čekal nepřítel. DeepState označil případ za hrubé porušení pravidel vedení války a důkaz kriminální povahy vojenského i politického vedení Ruska. Událost byla lokalizována pomocí mapových podkladů a dalších otevřených zdrojů.
Analytici zdůrazňují nutnost systematického dokumentování podobných zločinů a jejich prezentace mezinárodnímu publiku. Klíčovou roli podle nich hraje ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec, občanská společnost i nezávislí vyšetřovatelé. Již dříve byly hlášeny další popravy ukrajinských zajatců, například v Doněcké oblasti, což posiluje obvinění z válečných zločinů ze strany Ruska.
Zdroj: UNITED24 (Ukrajina)