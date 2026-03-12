Terčem jsou lokomotivy, nákladní vozy, železniční mosty i depa. Nedávno dron zasáhl civilní vlak s přibližně 200 cestujícími na trase z Kyjeva do Sumy. Nikdo nebyl zraněn, lokomotiva však byla poškozena a musela být vyměněna. Podle ukrajinských železnic Ukrzaliznytsia se podobné útoky od začátku března objevují častěji.
Podle odborníků se ruské síly zaměřují především na lokomotivy, které jsou nejdražší a zároveň obtížně nahraditelné. Útoky mají zpomalit přepravu paliva, munice a vojenské techniky, které se na Ukrajině ve velké míře přepravují právě po železnici. Největší riziko představují tratě poblíž hranic s Ruskem a Běloruskem nebo směrem na Krym a Oděsu.
Ruské drony podle expertů využívají takzvané síťové komunikační systémy, které umožňují jejich vzájemné propojení a předávání signálu. Pokud je některý z dronů zničen, spojení mezi ostatními zůstává zachováno. Tyto systémy jsou řízeny prostřednictvím silných antén umístěných poblíž hranic nebo na okupovaných územích.
Ukrajina se snaží útokům čelit kombinací protivzdušné obrany a bezpečnostních opatření na železnici. Na některých trasách jsou lokomotivy vybaveny ochrannými prvky. Odborníci však upozorňují, že účinnější ochrana železniční infrastruktury by vyžadovala další rozšíření systémů protivzdušné a elektronické obrany.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)