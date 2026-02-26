natoaktual.cz

    26. února 2026  19:03
    Ukrajinské OSINT (pracující s otevřenými zdroji) komunity Lex Talionis a OsintVarta zveřejnily interaktivní mapu, která odhaluje více než 6 000 ruských podniků obranného průmyslu a osobní údaje přibližně 1,2 milionu zaměstnanců.  

    Zničená ruská technika u Vuhledaru | foto: @ng_ukraine

    Zveřejnění — den po čtvrtém výročí totální ruské invaze — představuje vyvrcholení několika fází zpravodajského sběru zaměřeného na páteř ruské válečné mašinérie.

    V době, kdy Rusko rozšiřuje obrannou výrobu, aby udrželo válku na Ukrajině, se hacktivistické skupiny profilují jako paralelní fronta. Systematicky odhalují informace, které dosud chránily ruský vojensko-průmyslový komplex před vymáháním sankcí. Z celkem 6 088 zmapovaných podniků již 2 290 čelí mezinárodním sankcím, zatímco zbývajících 3 798 nikoli, což poukazuje na možné mezery v sankčním pokrytí ruského vojensko-průmyslového komplexu.

    Obě skupiny uvedly, že aktivně vyhledávají — a nabízejí k odkoupení — další neveřejná data o ruském obranném sektoru. Zároveň vyzvaly hacktivisty a analytiky z celého světa, aby jim za úplatu poskytli relevantní datové výpisy, přístup k interním sítím či klíčovou dokumentaci o ruském vojensko-průmyslovém komplexu.

    Zveřejnění navazuje na sérii ukrajinských kybernetických a OSINT operací, které v posledních letech odhalily zranitelnosti ruské obranně-průmyslové základny.

    Zdroj: Euromaidan press (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

