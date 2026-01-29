natoaktual.cz

    29. ledna 2026
    Ukrajinské centrum pro boj s dezinformacemi upozorňuje na nové ruské učebnice dějepisu pro 10. a 11. ročník, které ospravedlňují válku proti Ukrajině. Agresi prezentují jako vynucený krok a jako snahu zachránit svět před Severoatlantickou aliancí. Nové učebnice si kladou za cíl upevnit ideologické rámce státní propagandy a legitimizovat agresi vůči Ukrajině.  

    NATO - Rusko. | foto: NATO Photos

    Autoři v nich kladou zvláštní důraz na zdůvodňování tzv. speciální vojenské operace a žákům podsouvají narativ, že válka byla vynuceným krokem, který měl zabránit globálnímu konfliktu s NATO. V tomto výkladu Rusko vystupuje jako „obránce civilizace“ a agresivní kroky jsou líčeny jako logické pokračování historického poslání státu.

    Za obzvlášť problematickou pasáž označují kritici popis údajného setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljašce, které je v učebnici podáváno jako symbol uznání Ruska světovými lídry. Podle odborníků zařazování událostí bez opory v ověřitelných politických záznamech – nebo jejich manipulativní interpretace – posouvá učebnici do roviny propagandistického projektu.

