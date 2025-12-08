Podle dekretu ruského premiéra Michaila Mišustina končí smlouva SSSR s Kanadou o vzájemných vojenských návštěvách z listopadu 1989, dohoda o obranné spolupráci s Francií z roku 1994 a smlouva o vojenské spolupráci s Portugalskem z roku 2000.
Krok dále stvrzuje rozpad bezpečnostních vazeb mezi Moskvou a západními státy po ruské agresi proti Ukrajině a následném ochlazení politických i vojenských vztahů. Ruské ministerstvo zahraničí bylo pověřeno, aby o vypovězení smluv formálně informovalo dotčené vlády. Z praktického hlediska jde spíše o symbolické uzavření kapitoly, v níž Rusko ještě figurovalo jako partner západních armád, nikoli jako jejich hlavní bezpečnostní hrozba.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)