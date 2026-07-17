Poprvé tak vysoký americký představitel veřejně potvrdil odhady o mimořádně vysokých ruských ztrátách. Podle něj je hlavním důvodem masové nasazení levných dronů využívajících umělou inteligenci.
Ratcliffe uvedl, že využití moderních technologií a dronů pomohlo Ukrajině zastavit ruský postup a snížit nepoměr sil na bojišti. Jeho slova zazněla v době, kdy Washington a jeho evropští spojenci usilují o financování ukrajinských dronových programů a zajištění přístupu k technologiím, které za nimi stojí.
Evropská unie a Ukrajina již podepsaly dohodu o výrobě dronů za více než šest miliard dolarů a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil pokrok také v jednáních o miliardových dohodách se Spojenými státy.
Zdroj: Defense News (USA)