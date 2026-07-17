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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ruští vojáci na frontě přežívají jen desítky minut, tvrdí šéf CIA

    17. července 2026  19:38
    Průměrná doba přežití nově nasazených ruských vojáků na ukrajinské frontě činí podle ředitele americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Ratcliffa 20 až 30 minut.  

    Ruská armáda | foto: kremlin.ru

    Poprvé tak vysoký americký představitel veřejně potvrdil odhady o mimořádně vysokých ruských ztrátách. Podle něj je hlavním důvodem masové nasazení levných dronů využívajících umělou inteligenci.

    Ratcliffe uvedl, že využití moderních technologií a dronů pomohlo Ukrajině zastavit ruský postup a snížit nepoměr sil na bojišti. Jeho slova zazněla v době, kdy Washington a jeho evropští spojenci usilují o financování ukrajinských dronových programů a zajištění přístupu k technologiím, které za nimi stojí.

    Evropská unie a Ukrajina již podepsaly dohodu o výrobě dronů za více než šest miliard dolarů a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil pokrok také v jednáních o miliardových dohodách se Spojenými státy.

    Zdroj: Defense News (USA)

    dkr; natoaktual.cz

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