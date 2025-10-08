Klíčovou změnou je zvýšení daně z přidané hodnoty z 20 % na 22 % a rozšíření její povinnosti i na menší podniky s ročními příjmy od 10 milionů rublů. Zavedeny mají být také nové daně pro sázkové společnosti.
Podle ekonoma Dmitrije Polevého mohou nová opatření přinést do rozpočtu až 2,9 bilionu rublů (35 miliard dolarů). Obranné a bezpečnostní výdaje mají tvořit přibližně 38 % rozpočtu, přičemž významné částky poputují i do okupovaných ukrajinských regionů a na propagandistické projekty. Naproti tomu se omezí financování rozvoje venkova, energetiky či zdravotnictví.
Moskva chce kombinací vyšších daní a nového dluhu snížit deficit na 1,6 % HDP a zároveň obnovit rezervy Národního fondu blahobytu. Daňové změny však dopadnou především na malé podniky, z nichž mnohé budou nuceny spojit se s většími hráči. Opatření ještě musí schválit Státní duma.
Zdroj: The Moscow Times(Nizozemsko)