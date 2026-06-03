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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko uzavřelo vojenskou dohodu s Tálibánem

    3. června 2026  16:45
    Rusko a Afghánistán podepsaly dohodu o vojenské spolupráci, čímž podle afghánského ministra obrany Mohammada Jákúba dále rozšířily vzájemné vztahy.  

    ilustrační foto | foto: Archiv KAMBA

    Přesné podrobnosti dohody zveřejněny nebyly.

    Dohoda navazuje na sbližování obou zemí v posledních letech. Rusko v dubnu 2025 vyřadilo Tálibán ze seznamu teroristických organizací a v červenci se jako první země na světě rozhodlo uznat Tálibán jako legitimní vládu Afghánistánu.

    Tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu při jednání s Jákúbem vyzval západní státy ke zrušení sankcí vůči Tálibánu a k převzetí odpovědnosti za své dvacetileté působení v Afghánistánu. Evropská komise mezitím potvrdila, že pozvala zástupce Tálibánu do Bruselu, zdůraznila však, že nejde o uznání tohoto hnutí.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

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