Přesné podrobnosti dohody zveřejněny nebyly.
Dohoda navazuje na sbližování obou zemí v posledních letech. Rusko v dubnu 2025 vyřadilo Tálibán ze seznamu teroristických organizací a v červenci se jako první země na světě rozhodlo uznat Tálibán jako legitimní vládu Afghánistánu.
Tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu při jednání s Jákúbem vyzval západní státy ke zrušení sankcí vůči Tálibánu a k převzetí odpovědnosti za své dvacetileté působení v Afghánistánu. Evropská komise mezitím potvrdila, že pozvala zástupce Tálibánu do Bruselu, zdůraznila však, že nejde o uznání tohoto hnutí.
Zdroj: Politico (Belgie)