natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ruské kybernetické útoky proti státům NATO vzrostly o čtvrtinu, tvrdí Microsoft

    17. října 2025  18:15
    Podle nové analýzy společnosti Microsoft se počet ruských kybernetických útoků proti zemím Severoatlantické aliance během posledního roku zvýšil o 25 %.  

    Kybernetická bezpečnost | foto: NATO Photos

    Devět z deseti nejvíce napadených zemí jsou členy Aliance, přičemž nejčastějšími cíli byly Spojené státy americké a Velká Británie. Jedinou zemí, která není členem NATO, v první desítce napadených zemí, je Ukrajina. Nejvíce útoků mířilo na vládní instituce, výzkumné organizace a think-tanky. Microsoft upozorňuje, že Rusko ke kyberútokům využívá i kyberzločince.

    Odborníci varují, že tyto aktivity jsou součástí hybridní války Moskvy proti Západu, která zahrnuje i dronové incidenty, sabotáže a narušování vzdušného prostoru členských států NATO. Podle bývalé šéfky MI5 Elizy Manningham-Buller už může být Británie de facto ve válce s Ruskem vzhledem k intenzitě kybernetických útoků a dalších nepřátelských aktivit ze strany Kremlu.

    „Není to překvapivé, vzhledem k celkovému nárůstu ruských tajných a někdy i otevřených akcí proti státům NATO během posledních 12 měsíců,“ prohlásil vedoucí výzkumný pracovník think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) Jamie MacColl.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media