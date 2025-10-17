Devět z deseti nejvíce napadených zemí jsou členy Aliance, přičemž nejčastějšími cíli byly Spojené státy americké a Velká Británie. Jedinou zemí, která není členem NATO, v první desítce napadených zemí, je Ukrajina. Nejvíce útoků mířilo na vládní instituce, výzkumné organizace a think-tanky. Microsoft upozorňuje, že Rusko ke kyberútokům využívá i kyberzločince.
Odborníci varují, že tyto aktivity jsou součástí hybridní války Moskvy proti Západu, která zahrnuje i dronové incidenty, sabotáže a narušování vzdušného prostoru členských států NATO. Podle bývalé šéfky MI5 Elizy Manningham-Buller už může být Británie de facto ve válce s Ruskem vzhledem k intenzitě kybernetických útoků a dalších nepřátelských aktivit ze strany Kremlu.
„Není to překvapivé, vzhledem k celkovému nárůstu ruských tajných a někdy i otevřených akcí proti státům NATO během posledních 12 měsíců,“ prohlásil vedoucí výzkumný pracovník think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) Jamie MacColl.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)