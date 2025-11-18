natoaktual.cz

    Ruský útok na Dunaji způsobil požár tankeru s plynem

    18. listopadu 2025  15:12
    Rumunské úřady evakuovaly vesnici ležící na hranici s Ukrajinou poté, co ruské drony zapálily cisternu s plynem na Dunaji, jen pár metrů od území Evropské unie a Severoatlantické aliance.  

    Ilustrační foto. | foto: Defence_U

    Vesnice Plauru u obce Ceatalchioi leží kousek od hořící lodi, která by mohla kdykoli explodovat.

    „Prověřili jsme dům od domu a také jsme vyhnali zvířata,“ řekl starosta Ceatalchioi Tudor Cernega. „Uzavřeli jsme dopravu, nebezpečí je velké.“ Rumunský úřad pro mimořádné situace ve svém prohlášení na sociálních sítích uvedl, že požár byl výsledkem útoku dronu provedeného na území Ukrajiny, který způsobil, že loď naložená LPG vzplanula.

    Loď ORINDA plující pod tureckou vlajkou je schopna přepravit přibližně 1,8 milionu galonů zkapalněného ropného plynu. Její posádka byla po vypuknutí požáru evakuována. Moskva během své rozsáhlé invaze často útočí na ukrajinská přístavní zařízení na Dunaji a na rumunské straně řeky byly několikrát nalezeny součástky dronů.

    Zdroj: Politico (USA)

    natoaktual.cz

