K velikonočnímu příměří vyzval již začátkem tohoto týdne také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Putin podobné příměří vyhlásil i loni, obě strany se ale tehdy navzájem obviňovaly z jeho porušování.
Pravoslavní křesťané letos slaví Velikonoce 12. dubna. Generální štáb ruské armády dostal rozkaz zastavit na toto období bojové operace ve všech směrech. Kreml zároveň dodal, že ruské jednotky jsou připraveny „čelit jakýmkoli možným provokacím ze strany nepřítele“.
Moskva dlouhodobě odmítá návrhy Ukrajiny i Washingtonu na delší příměří a místo toho vyzývá k trvalému ukončení války, kterou sama zahájila v únoru 2022. Snahy o její ukončení, přestože konflikt trvá už pátým rokem, zatím zůstávají bez výsledku. Rusko totiž požaduje územní a politické ústupky, které Zelenskyj odmítá.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)