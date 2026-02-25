Zároveň podle analýzy roste hrozba raket a dronů pro Evropu.
Bastian Giegerich, generální ředitel Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS), uvedl, že existuje málo náznaků, že by se schopnost Ruska pokračovat ve válce proti Ukrajině v jejím pátém roce výrazně oslabovala. Institut zároveň uvedl, že Kreml v roce 2025 vynaložil na obranu nejméně 186 miliard dolarů – což představuje přibližně 7,3 % HDP země.
Fenella McGerty, expertka think-tanku na obranné finance, upozornila, že ačkoli ruská ekonomika zpomaluje a v roce 2026 může dojít k potenciálnímu poklesu reálných vojenských výdajů, je nutné tento vývoj vnímat v kontextu několika let výrazného růstu. Podle ní se vojenské výdaje od roku 2021 reálně zdvojnásobily, což Rusku umožnilo investovat více do vojenské techniky i náboru vojáků a udržovat intenzivní pozemní i letecké útoky proti Ukrajině.
Think-tank zároveň uvedl, že Moskva využívá válku k testování a vývoji nových bojových taktik, raket a útočných dronů. Mezi nimi je i modernizovaná verze systému Shahed-136, která by v rámci širší modernizace armády mohla zasahovat cíle po celé Evropě na vzdálenost až 2 000 kilometrů.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)