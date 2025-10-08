„Poskytujeme partnerům všechny potřebné informace a očekáváme, že odpor proti ruskému zasahování bude mnohem silnější,“ uvedl Zelenskyj.
Zpráva přichází v době, kdy Rusko oznámilo výpadky elektřiny v okupované Záporožské oblasti po útoku ukrajinského dronu. V sousedním Chersonu zůstalo bez proudu asi 38 000 lidí. Zároveň ruské úřady hlásily útok dronů na ropný region Ťumeň v západní Sibiři, více než dva tisíce kilometrů od frontové linie. Pokud by stroje startovaly z Ukrajiny, šlo by o první známý útok za Uralem.
Napětí zvyšuje i spor o ukrajinského občana zadrženého v Polsku kvůli podezření z účasti na výbuších plynovodů Nord Stream. Premiér Donald Tusk uvedl, že jeho vydání do Německa není v zájmu Polska.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)