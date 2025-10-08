natoaktual.cz

    8. října 2025  20:08
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že využívá ropné tankery nejen k financování války, ale také ke zpravodajským a sabotážním operacím. Podle jeho vyjádření na síti Telegram ukrajinská rozvědka spolupracuje se spojenci na zamezení aktivit takzvané „stínové flotily“, kterou Moskva využívá k destabilizaci Evropy.  

    Ropný tanker Eagle S v Baltském moři | foto: poliisi.fi

    „Poskytujeme partnerům všechny potřebné informace a očekáváme, že odpor proti ruskému zasahování bude mnohem silnější,“ uvedl Zelenskyj.

    Zpráva přichází v době, kdy Rusko oznámilo výpadky elektřiny v okupované Záporožské oblasti po útoku ukrajinského dronu. V sousedním Chersonu zůstalo bez proudu asi 38 000 lidí. Zároveň ruské úřady hlásily útok dronů na ropný region Ťumeň v západní Sibiři, více než dva tisíce kilometrů od frontové linie. Pokud by stroje startovaly z Ukrajiny, šlo by o první známý útok za Uralem.

    Napětí zvyšuje i spor o ukrajinského občana zadrženého v Polsku kvůli podezření z účasti na výbuších plynovodů Nord Stream. Premiér Donald Tusk uvedl, že jeho vydání do Německa není v zájmu Polska.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

