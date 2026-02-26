Tlak na dodávky přichází ve chvíli, kdy Kuba čelí vážnému nedostatku pohonných hmot, který způsobil rozsáhlé výpadky elektřiny a ekonomické potíže. Kubánští představitelé i nezávislé zdroje naznačují, že nedostatek dosáhl krizové úrovně a negativně ovlivňuje veřejné služby, dopravu i zdravotnictví.
Dodávky ropy od klíčových partnerů, včetně Ruska, Venezuely a Mexika, se v lednu a únoru zpomalily nebo dočasně zastavily. Tento vývoj zapadá do širší eskalace tlaku Washingtonu na energetické toky do Kuby. Rusko zároveň deklarovalo pokračující podporu ostrovu.
Tanker mířící na Kubu není na sankčním seznamu a podle analýzy společnosti Windward dosud nezastavil v žádném kubánském přístavu.
Zdroj: Windward (USA)