natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ruský tanker s ropou vyplul na Kubu, i přes americkou blokádu

    26. února 2026  12:47
    Tanker s ruskou naftou míří na Kubu, a to navzdory rostoucímu tlaku Spojených států vůči dodávkám paliva na ostrov, který přiměl některé další zásilky přerušit plavbu nebo zrušit nakládku.  

    Tanker Eagle S s ruskou ropou zadržený finskými úřady kvůli podezření z poškození podmořských kabelů | foto: @SuomenPoliisi

    Tlak na dodávky přichází ve chvíli, kdy Kuba čelí vážnému nedostatku pohonných hmot, který způsobil rozsáhlé výpadky elektřiny a ekonomické potíže. Kubánští představitelé i nezávislé zdroje naznačují, že nedostatek dosáhl krizové úrovně a negativně ovlivňuje veřejné služby, dopravu i zdravotnictví.

    Dodávky ropy od klíčových partnerů, včetně Ruska, Venezuely a Mexika, se v lednu a únoru zpomalily nebo dočasně zastavily. Tento vývoj zapadá do širší eskalace tlaku Washingtonu na energetické toky do Kuby. Rusko zároveň deklarovalo pokračující podporu ostrovu.

    Tanker mířící na Kubu není na sankčním seznamu a podle analýzy společnosti Windward dosud nezastavil v žádném kubánském přístavu.

    Zdroj: Windward (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media