„Pokud jde o naše vojenské objekty, jednání pokračují. Dovolte mi to zopakovat – Syřané mají zájem, aby naše přítomnost přetrvala,“ uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizi Al-Arabíja.
Připomněl, že ruské základny už nejsou čistě vojenskými objekty jako tomu bylo před prosincem 2025, ale mohou sloužit i jako humanitární centra. Lavrov zdůraznil, že vztahy obou zemí stojí na principech vzájemného respektu a prospěchu a že četné návštěvy syrských představitelů v Rusku ukazují na význam těchto vztahů.
Podle Lavrova je ruská přítomnost, zejména na základnách Hmímím a Tartús, vnímána jako stabilizační prvek. Upozornil také na situaci na jihu Sýrie, kde si Izrael buduje vliv, a zmínil možné stažení Spojených států ze severovýchodu země, které by podle něj mělo proběhnout tak, aby nevznikly nové hrozby. Varoval, že v oblasti zůstaly bez dozoru tábory s příslušníky Islámského státu a jejich rozptýlení by mohlo přispět k další nestabilitě.
„Sýrie slouží jako vhodný tranzitní bod. Jsme připraveni směrovat naši humanitární pomoc – včetně té určené pro Afriku – přes tato zařízení. Uvítali bychom, kdyby i jiné státy využívaly tyto logistické platformy k přepravě humanitárního a dalšího civilního nákladu směrem na africký kontinent,“ řekl.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)