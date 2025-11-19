Raketa, v označení NATO známá jako SSC-X-9 Skyfall, má dosahovat rychlosti přes 900 km/h, je mimořádně obratná a může být odpalována z mobilních platforem.
Podle analýzy NATO umožňuje jaderný reaktor ve střele prakticky neomezený let — zbraň může urazit desítky tisíc kilometrů bez doplňování paliva, dlouhodobě kroužit ve vzduchu, měnit trasu a zaútočit na cíl z libovolného směru. Burevestnik by mohl létat po dlouhých, nepřímých trasách a vyhýbat se systémům protivzdušné obrany Aliance, včetně oblastí s minimálním dohledem, jako je daleký jih nebo severní polární regiony.
Dokument NATO upozorňuje i na další ruský strategický systém — bezpilotní podmořský dron Poseidon schopný nést jadernou hlavici. Očekává se, že tyto systémy budou plně operační do roku 2030. Poseidon má mít extrémně dlouhý dolet a je zřejmě konstruován tak, aby dokázal zničit námořní základny, přístavy a pobřežní města v Pacifiku, na východním pobřeží USA a ve Velké Británii či Francii.
NATO navíc přiznává, že v současnosti nedisponuje protitorpédovými zbraněmi s dostatečnou rychlostí a dosahem, které by umožnily účinně reagovat na hrozbu představovanou dronem Poseidon.
Zdroj: Euronews (Francie)