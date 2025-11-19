natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO bije na poplach, Rusko dokončuje vývoj jaderné rakety Burevestnik

    19. listopadu 2025  16:04
    Rusko oznámilo dokončení výroby své jaderné střely Burevestnik, kterou NATO považuje za zásadní hrozbu kvůli jejímu teoreticky neomezenému doletu a vysoké manévrovatelnosti.  

    Ilustrační foto. | foto: @GeneralStaffUA

    Raketa, v označení NATO známá jako SSC-X-9 Skyfall, má dosahovat rychlosti přes 900 km/h, je mimořádně obratná a může být odpalována z mobilních platforem.

    Podle analýzy NATO umožňuje jaderný reaktor ve střele prakticky neomezený let — zbraň může urazit desítky tisíc kilometrů bez doplňování paliva, dlouhodobě kroužit ve vzduchu, měnit trasu a zaútočit na cíl z libovolného směru. Burevestnik by mohl létat po dlouhých, nepřímých trasách a vyhýbat se systémům protivzdušné obrany Aliance, včetně oblastí s minimálním dohledem, jako je daleký jih nebo severní polární regiony.

    Dokument NATO upozorňuje i na další ruský strategický systém — bezpilotní podmořský dron Poseidon schopný nést jadernou hlavici. Očekává se, že tyto systémy budou plně operační do roku 2030. Poseidon má mít extrémně dlouhý dolet a je zřejmě konstruován tak, aby dokázal zničit námořní základny, přístavy a pobřežní města v Pacifiku, na východním pobřeží USA a ve Velké Británii či Francii.

    NATO navíc přiznává, že v současnosti nedisponuje protitorpédovými zbraněmi s dostatečnou rychlostí a dosahem, které by umožnily účinně reagovat na hrozbu představovanou dronem Poseidon.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media