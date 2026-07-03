Podle unijních představitelů a utajovaných dokumentů, které má k dispozici agentura Reuters, se do organizace cvičení přímo zapojili nejméně čtyři ruští a čínští generálové. Zapojení takto vysoce postavených činitelů do výcviku spojeného s válkou na Ukrajině vyvolalo vážné znepokojení u evropských představitelů, ačkoliv Peking jakoukoli přímou podporu Moskvy nadále striktně popírá.
Podle zpravodajských zpráv prošlo třítýdenním kurzem v Pekingu přibližně 200 příslušníků ruských ozbrojených sil, z nichž někteří byli následně nasazeni na ukrajinské frontě. Výcvik se konal ve specializovaném zařízení Čínské lidové osvobozenecké armády a byl zaměřen na radiační, chemickou a biologickou ochranu.
Zveřejněné materiály ukazují ruské vojáky při přednáškách čínských instruktorů, studiu modelů jaderných reaktorů nebo při nácviku chemického průzkumu a ochrany ventilačních systémů před kontaminací. Dohodu, která výcvik umožnila, podepsali ruský generálmajor Rustam Chusajnov a čínský plukovník Sun Ta-jün.
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas potvrdila, že Brusel konání výcviku ověřil prostřednictvím vlastních kanálů a v současnosti vyhodnocuje jeho bezpečnostní důsledky. Uvnitř Evropské unie, která dosud vnímala Čínu primárně přes ekonomické zájmy, sílí hlasy volající po zavedení dalších sankcí. Podle diplomatů je nutné začít na Peking nahlížet jako na klíčového podporovatele ruského válečného úsilí.
Čínská diplomacie označila veškerá obvinění za nepodložená a zástupci ruského parlamentu zprávy označili za nesmysl s tvrzením, že se ruská armáda nemá od té čínské co učit.
Zdroj: The Jerusalem Post (Izrael)