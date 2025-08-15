„Dnes pořádáme první konzultace mezi ministry obrany Ruské federace a zeměmi, které jsou součástí Aliance států Sahelu (AES),“ uvedl ruský ministr obrany Andrej Bělousov.
Moskva se tak snaží posílit svůj vliv v oblasti Sahelu. „V současnosti je obrana největší oblastí spolupráce mezi našimi zeměmi,“ řekl malijský ministr obrany Sadio Camara. Po jednání Rusko a tři zmíněné státy podepsaly memorandum o porozumění týkající se obranné spolupráce.
Moskva nabízí „komplexní pomoc“ k zajištění stability v oblasti, kde sílí džihádistický konflikt a hrozí jeho rozšíření do dalších oblastí západní Afriky.
Burkina Faso, Mali a Niger na začátku roku vystoupily z Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS), protože je podle nich blok podřízen Francii, a vytvořily proruskou AES.
„Rozhodnutí vytvořit blok AES je výsledkem svobodné volby obyvatel Sahelu a jejich odhodlání k trvale mírovému rozvoji,“ prohlásil Bělousov.
