    27. srpna 2025  13:45
    Přestože ruská armáda utrpěla od začátku války na Ukrajině obrovské ztráty, daří se jí dál nabírat nové vojáky.  

    Ruská armáda | foto: mil.ru

     Jen loni vstoupilo do služby téměř půl milionu lidí, ať už jako smluvní vojáci, nebo dobrovolníci. Podle analytiků k tomu přispívá změna taktiky, finanční pobídky i zapojení vězňů.

    „Rusko téměř přestalo na bojišti používat těžkou techniku, protože je vysoce zranitelná vůči dronům. Naposledy Rusko použilo těžkou techniku ve velkém měřítku během kurské operace v zimě,“ uvedl Oleg Ignatov, hlavní analytik pro Rusko v Crisis Group.

    Bývalý student z Moskvy Ivan Čenin, který se připojil k jednotce Thunder Cascade, popisuje své úkoly: „Sloužil jsem jako operátor průzkumného dronu. Mým úkolem bylo sledovat nepřátelské území. Pokud byl cíl odhalen, hlásil jsem to veliteli a následovala dělostřelecká nebo raketová palba.“ Podle něj i dalších bojovníků hraje patriotismus významnou roli. „První a nejdůležitější věcí je láska k vlasti. Všechno ostatní je druhořadé,“ říká.

    Kreml láká rekruty vysokými nástupními bonusy a platy přesahujícími dva tisíce dolarů měsíčně. Dalšími zdroji posil jsou vězni, kterým je slíbena svoboda výměnou za službu na frontě. V důsledku toho klesl počet vězňů v Rusku na historické minimum. Přesto je podle odborníků hlavním motivem pokračující náborové úspěšnosti směs vlastenectví a ekonomické nouze.

    Zdroj: Al Jazeera(Katar)

    vst; natoaktual.cz

