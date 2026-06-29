Ukrajina v posledních týdnech útočila na ruské ropné rafinerie a zbrojní závody, čímž způsobila rozsáhlé škody.
Putin slíbil členům své politické strany Jednotné Rusko, že jeho vláda zajistí bezpečnost uprostřed častých ukrajinských útoků.
„Ano, my vidíme ty problémy, jsme si jich vědomi a odpovídáme na ně, ale určitě zajistíme jak bezpečnost naší země i občanů, tak nedotknutelnost ruských hranic,“ prohlásil ruský prezident.
Putin dále zdůraznil nutnost posílení ruské protivzdušné obrany. Situaci na frontě však ukrajinské útoky na ruské území podle něj neovlivňují. Rovněž odmítl ukrajinský návrh na zastavení dálkových útoků jako krok k mírovým rozhovorům.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)