Litevský prezident Gitanas Nausėda uvedl, že zpravodajské informace naznačují možné útoky na kritickou infrastrukturu konvenčními nebo hybridními prostředky.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski již dříve naznačil, že by Rusko mohlo provést operaci „pod falešnou vlajkou“ s využitím dronů ukrajinské výroby. Litva proto posiluje ochranu mostů, energetických a komunikačních zařízení a připravuje krizové plány. Podle litevského náčelníka obrany však v současnosti není patrná hrozba konvenčního ruského útoku, ale provokaci nelze vyloučit.
Zdroj: LRT (Litva)