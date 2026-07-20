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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Litva varuje před možnými ruskými provokacemi v Pobaltí a Polsku

    20. července 2026  17:28
    Ruské vedení kvůli neúspěchu na Ukrajině hledá podle litevského ministra obrany Robertase Kaunase nový způsob, jak dosáhnout vítězství, a za možné cíle považuje pobaltské státy a Polsko.  

    Německé protivzdušné systémy Patriot v okolí litevského Vilniusu během summitu NATO | foto: Team Luftwaffe

    Litevský prezident Gitanas Nausėda uvedl, že zpravodajské informace naznačují možné útoky na kritickou infrastrukturu konvenčními nebo hybridními prostředky.

    Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski již dříve naznačil, že by Rusko mohlo provést operaci „pod falešnou vlajkou“ s využitím dronů ukrajinské výroby. Litva proto posiluje ochranu mostů, energetických a komunikačních zařízení a připravuje krizové plány. Podle litevského náčelníka obrany však v současnosti není patrná hrozba konvenčního ruského útoku, ale provokaci nelze vyloučit.

    Zdroj: LRT (Litva)

    dkr; natoaktual.cz

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