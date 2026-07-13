Podle něj ukrajinské útoky na energetickou infrastrukturu, které vedou k nedostatku pohonných hmot, zvyšují pravděpodobnost další eskalace války.
Podle vyjádření bývalého představitele ruského ministerstva obrany Andreje Ilnického by případná eskalace mohla nejprve zahrnovat údery na ukrajinské průmyslové cíle a následně zaměřit útoky i na základny NATO nebo evropské závody vyrábějící drony a střely dlouhého dosahu pro Ukrajinu. Analytici zároveň upozorňují, že takový krok by si pravděpodobně vyžádal vyhlášení všeobecné mobilizace v Rusku.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)