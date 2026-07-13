natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko údajně zvažuje útoky na základny NATO

    13. července 2026  16:44
    Rusko zvažuje útoky na základny Severoatlantické aliance v Rumunsku nebo pobaltských státech, uvedl anonymní ruský zdroj agentury Reuters.  

    Ruský prezident Vladimir Putin. | foto: Vláda RF

    Podle něj ukrajinské útoky na energetickou infrastrukturu, které vedou k nedostatku pohonných hmot, zvyšují pravděpodobnost další eskalace války.

    Podle vyjádření bývalého představitele ruského ministerstva obrany Andreje Ilnického by případná eskalace mohla nejprve zahrnovat údery na ukrajinské průmyslové cíle a následně zaměřit útoky i na základny NATO nebo evropské závody vyrábějící drony a střely dlouhého dosahu pro Ukrajinu. Analytici zároveň upozorňují, že takový krok by si pravděpodobně vyžádal vyhlášení všeobecné mobilizace v Rusku.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media