natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko po útocích závisí na dovozu optických vláken z Číny

    27. února 2026  19:33
    Rusko je po ukrajinských útocích plně závislé na dovozu optických vláken z Číny. Jediný domácí výrobce, závod společnosti Optic Fiber Systems v Saransku, je od května 2025 mimo provoz poté, co byl zasažen ukrajinskými útoky.  

    Ruský prezident Vladimir Putin. | foto: kremlin.ru

    Před odstávkou vyráběl asi čtyři miliony kilometrů vláken ročně a zásoboval zhruba dvacet ruských producentů kabelů. Ti nyní odebírají materiál výhradně z Číny.

    Čínští dodavatelé od začátku roku 2026 zvýšili ceny. Podle Leonida Konika, generálního ředitele telekomunikační poradenské společnosti ComNews Group, stoupla cena široce užívaného vlákna G.652D z 2,33 dolarů za kilometr na začátku roku 2025 na 3,60 dolarů letos v lednu. Růst je přičítán rostoucí poptávce včetně vojenského využití. Optická vlákna se používají k řízení dronů na vzdálenost až padesát kilometrů a jsou odolná vůči rušení.

    Rusko loni tvořilo 10,5 % světové spotřeby optických vláken a nakoupilo téměř 60 milionů kilometrů. Podle zástupců odvětví je hlavním rizikem dostupnost dodávek. Někteří dodavatelé už požadují plnou platbu předem a výrobci kabelů budou muset zvýšit ceny, což se promítne i do služeb a výstavby sítí.

    Zdroj: The Moscow Time (Nizozemsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media