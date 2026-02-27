Před odstávkou vyráběl asi čtyři miliony kilometrů vláken ročně a zásoboval zhruba dvacet ruských producentů kabelů. Ti nyní odebírají materiál výhradně z Číny.
Čínští dodavatelé od začátku roku 2026 zvýšili ceny. Podle Leonida Konika, generálního ředitele telekomunikační poradenské společnosti ComNews Group, stoupla cena široce užívaného vlákna G.652D z 2,33 dolarů za kilometr na začátku roku 2025 na 3,60 dolarů letos v lednu. Růst je přičítán rostoucí poptávce včetně vojenského využití. Optická vlákna se používají k řízení dronů na vzdálenost až padesát kilometrů a jsou odolná vůči rušení.
Rusko loni tvořilo 10,5 % světové spotřeby optických vláken a nakoupilo téměř 60 milionů kilometrů. Podle zástupců odvětví je hlavním rizikem dostupnost dodávek. Někteří dodavatelé už požadují plnou platbu předem a výrobci kabelů budou muset zvýšit ceny, což se promítne i do služeb a výstavby sítí.
Zdroj: The Moscow Time (Nizozemsko)