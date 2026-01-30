natoaktual.cz

    30. ledna 2026  14:24
    Vladislav Maslenikov, vedoucí oddělení pro evropské záležitosti na ruském ministerstvu zahraničí, prohlásil, že Severoatlantická aliance se aktivně připravuje na potenciální konflikt s Ruskem.  

    NATO - Rusko. | foto: NATO Photos

    „Rusko je v současnosti ve všech doktrinálních dokumentech NATO definováno jako nejvýznamnější a bezprostřední bezpečnostní hrozba. Aliance zároveň tvrdí, že tato hrozba přetrvá dlouhodobě, i kdyby byl konflikt na Ukrajině vyřešen,“ uvedl.

    Maslenikov dodal, že poté, co NATO přerušilo formální vztahy s Ruskem, zůstal mezi oběma stranami už jen nouzový komunikační kanál. Tvrdil také, že Aliance v roce 2014 zmrazila dialog s Ruskem a ignorovala ruské iniciativy zaměřené na snížení vojenského napětí v Evropě.

    Německý ministr obrany Boris Pistorius loni v listopadu varoval, že k válce mezi Ruskem a NATO by mohlo dojít ještě před rokem 2029.

    Zdroj: Jordan news (Jordánsko)

    aam; natoaktual.cz

