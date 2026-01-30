„Rusko je v současnosti ve všech doktrinálních dokumentech NATO definováno jako nejvýznamnější a bezprostřední bezpečnostní hrozba. Aliance zároveň tvrdí, že tato hrozba přetrvá dlouhodobě, i kdyby byl konflikt na Ukrajině vyřešen,“ uvedl.
Maslenikov dodal, že poté, co NATO přerušilo formální vztahy s Ruskem, zůstal mezi oběma stranami už jen nouzový komunikační kanál. Tvrdil také, že Aliance v roce 2014 zmrazila dialog s Ruskem a ignorovala ruské iniciativy zaměřené na snížení vojenského napětí v Evropě.
Německý ministr obrany Boris Pistorius loni v listopadu varoval, že k válce mezi Ruskem a NATO by mohlo dojít ještě před rokem 2029.
Zdroj: Jordan news (Jordánsko)