    25. listopadu 2025  21:48
    Ruská hrozba vůči Severoatlantické alianci podle expertů nezmizí ani po případném uzavření mírové dohody na Ukrajině. Na bezpečnostní konferenci Defending the Baltics 2025 ve Vilniusu zaznělo, že Moskva se připravuje na další konflikt, a to i během probíhajících jednání.  

    Ruská armáda. Ilustrační snímek | foto: defense.gov

    Analytik George Barros z Institutu pro studium války upozornil, že Rusko přizpůsobuje ekonomiku i vojenské plánování budoucí válce a Aliance má podle něj pouhých dvanáct měsíců na přípravu.

    „Možná si nevyberete, že budete mít válku s Rusy, ale Rusové si rozhodně vybírají připravovat se na vedení války proti vám,“ řekl Barros.

    Očekává se, že budoucí ruská agrese se nebude podobat útoku na Ukrajinu z roku 2022. Delegáti zdůraznili, že Kreml může sáhnout po hybridních metodách, jako jsou kybernetické útoky, sabotáže či dezinformace.

    Současně západní zpravodajské služby varují, že Rusko posiluje i konvenční vojenské kapacity. Podle zveřejněných interních dokumentů z Uralvagonzavodu chce země do roku 2028 navýšit výrobu tanků T-90 o osmdesát procent, což podle amerických analytiků ukazuje na záměr znovu se vyzbrojit.

    Sandis Šraders z Rižské technické univerzity upozornil, že jakékoli termíny pro znovuvyzbrojení Ruska mohou být klamné. Podle něj autokratické režimy útočí dříve, než jsou oficiálně připraveny.

    Zdroj: Defence News(USA)

    natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

