Analytik George Barros z Institutu pro studium války upozornil, že Rusko přizpůsobuje ekonomiku i vojenské plánování budoucí válce a Aliance má podle něj pouhých dvanáct měsíců na přípravu.
„Možná si nevyberete, že budete mít válku s Rusy, ale Rusové si rozhodně vybírají připravovat se na vedení války proti vám,“ řekl Barros.
Očekává se, že budoucí ruská agrese se nebude podobat útoku na Ukrajinu z roku 2022. Delegáti zdůraznili, že Kreml může sáhnout po hybridních metodách, jako jsou kybernetické útoky, sabotáže či dezinformace.
Současně západní zpravodajské služby varují, že Rusko posiluje i konvenční vojenské kapacity. Podle zveřejněných interních dokumentů z Uralvagonzavodu chce země do roku 2028 navýšit výrobu tanků T-90 o osmdesát procent, což podle amerických analytiků ukazuje na záměr znovu se vyzbrojit.
Sandis Šraders z Rižské technické univerzity upozornil, že jakékoli termíny pro znovuvyzbrojení Ruska mohou být klamné. Podle něj autokratické režimy útočí dříve, než jsou oficiálně připraveny.
Zdroj: Defence News(USA)