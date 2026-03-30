    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko láká do armády studenty univerzit

    30. března 2026  16:18
    Ruští univerzitní studenti jsou podle dostupných informací lákáni k podpisu smluv s ruským ministerstvem obrany pro službu v dronových jednotkách.  

    Ruská armáda | foto: mil.ru

    Nabízeny jsou vysoké finanční odměny, roční kontrakty či bezplatné studium, přičemž studenti mají být nasazeni mimo frontu. Podle pozorovatelů však mohou být uvedeni v omyl.

    Nábor probíhá na desítkách vzdělávacích institucí, kde se konají setkání se zástupci armády a náborových center. Některé univerzity údajně dostaly kvóty a studentům jsou nabízeny dodatečné výhody, případně čelí tlaku, pokud smlouvu nepodepíší. Do procesu jsou zapojeny i školy bez vazby na dronové technologie.

    „Neexistuje žádný jednotný formát náboru, každá univerzita má svůj vlastní,“ uvedl Jurij, který pracuje na univerzitě v Moskvě. Do procesu jsou zapojeny i školy bez vazby na dronové technologie. „Nejprve to byli studenti technických univerzit, poté ti, kterým hrozilo vyloučení, a nyní se to týká všech studentů,“ informovala nezávislá mediální platforma T-invariant.

    Podle právníků smlouvy často neodpovídají prezentovaným podmínkám a mohou být fakticky neomezené. Zprávy také uvádějí případy, kdy byli studenti přesunuti na frontu navzdory původním slibům. Kritici upozorňují, že studenti nejsou dostatečně chráněni zákonem a riziko nasazení v bojových podmínkách je vysoké.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

