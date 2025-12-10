natoaktual.cz

    Ruská náborová kampaň do ozbrojených sil je úspěšná

    10. prosince 2025  15:52
    Rusko si od invaze na Ukrajinu vybudovalo sofistikovaný náborový systém.  

    Ruská armáda | foto: mil.ru

    Jasným cílem Kremlu je i přes masivní ztráty udržet silné ozbrojené síly. Motivací pro vstup do ozbrojených sil jsou nejen finance, ale například i odpuštění dluhů, bezplatná péče o děti i zaručená univerzitní místa pro jejich potomky. Trestní záznam nebo nemoc už automaticky neznamenají vyřazení z náborového procesu.

    Pro mnoho mužů, kteří nemají co ztratit, se tak ruské ozbrojené síly staly zaměstnavatelem poslední záchrany. „Tato opatření se zaměřují na specifickou skupinu: sociálně zranitelné muže,“ tvrdí politoložka Jekatěrina Šulmann z berlínského Institutu pro východní Evropu.

    Většina náborů probíhá prostřednictvím platformy Telegram. V jedné skupině s více než 96 tisíci odběrateli je denně zveřejňováno až 40 inzerátů, které nabízejí například pozice pěšáků či operátorů dronů. Nabídky slibují vysoké bonusy až 50 tisíc dolarů. S takovými finančními odměnami musí regiony sahat do svých rezerv. Náborářem se v Rusku může stát každý ruský občan. Mnozí z nich fungují na volné noze. Odměna náborářů za rekruta se výrazně liší podle regionu.

    Zdroj: Politico (USA)

    asš; natoaktual.cz

