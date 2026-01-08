Uvádí to Institut pro studium války (ISW) ve zprávě zveřejněné na svých webových stránkách. Analytici ISW citují německý vojenský dokument, který popisuje, jak Rusko využívá skryté a hybridní útoky proti infrastruktuře Německa jako součást příprav na možný budoucí konflikt mezi Ruskem a NATO. Text se rovněž věnuje ruským kybernetickým útokům a vlivovým kampaním, které jsou chápány jako součást příprav na případnou vojenskou konfrontaci.
Podle dokumentu Německo očekává, že by se Rusko v počáteční fázi zaměřilo především na energetickou a obrannou infrastrukturu země, a to vzhledem k její klíčové roli jako logistického uzlu NATO pro přesun a podporu spojeneckých sil. V případě otevřeného ozbrojeného útoku na východní křídlo Aliance by Moskva považovala Německo za prioritní cíl raketových úderů dlouhého doletu a útoků bezpilotních prostředků. Hodnocení obsažené v dokumentu dále uvádí, že Rusko by mohlo tyto schopnosti a takzvané strategické možnosti rozvinout nejpozději do roku 2029, a to i v případě, že válka na Ukrajině bude pokračovat bez zásadních změn.
Zdroj: Ukrinform (Ukrajina)