Při nehodě, která způsobila požár, zmizel v moři a je považován za mrtvého filipínský námořník Mark Pernia. Motin vinu odmítl, o trestu má být rozhodnuto ve čtvrtek.
Podle obžaloby kapitán nic neudělal, aby kolizi zabránil, a loď mířila na tanker více než 30 minut, zatímco byl vypnutý výstražný systém a posádky obou plavidel nedostaly žádné varování. Portugalská Solong plula ze skotského Grangemouthu do Rotterdamu, zatímco Stena Immaculate čekala na vykládku 220 000 barelů leteckého paliva, když do ní loď narazila rychlostí asi 29 kilometrů za hodinu a Pernia spadl do moře.
Porotcům byly přehrány nahrávky z můstku Solong, na nichž muži hodinu před nárazem neformálně hovoří rusky, zatímco těsně před srážkou nastává ticho přerušené až ohlušujícím nárazem. Srážka zapálila obě plavidla a vyvolala rozsáhlou záchrannou operaci. Vyšetřovatel Craig Nicholson ji označil za nesmyslnou tragédii.
„Je zázrak, že nedošlo k dalším úmrtím nebo vážným zraněním,“ uvedl vyšetřovatel. Motin u soudu řekl, že udělal chybu a zmáčkl špatné tlačítko, jeho obhájce tvrdil, že ačkoli nesl vinu, nešlo o hrubou nedbalost.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)