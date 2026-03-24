Ukrajinská armáda uvádí, že její vojáci jsou na několika úsecích fronty v početní nevýhodě a při zpomalování ruského postupu se výrazně spoléhají na drony. Analytici upozorňují, že rozsah současných útoků naznačuje změnu ruské taktiky po měsících, kdy se Moskva snažila pronikat do ukrajinských linií hlavně prostřednictvím menších skupin vojáků.
K eskalaci dochází v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že konflikt na Blízkém východě komplikuje diplomatické úsilí Ukrajiny. Uvedl, že část jednání byla kvůli krizi kolem Íránu odložena, a dodal, že Rusko rozptýlené pozornosti využívá k zesílení útoků na východě země.
Zdroj: Vatican News (Vatikán)